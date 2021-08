Que la lumière soit

Qu'est-ce que Anders Celsius et William Thomson ont en commun ? Ces deux savants ont donné leurs noms aux premières séries de watercooling proposées par la marque suédoise Fractal. Comme la marque aime rester dans sa zone de confort, elle pioche donc un nouveau nom dans le lexique scientifique, pour donner naissance à une nouvelle série de watercooling, plus accessible, nommée cette fois : Lumen ! Pourquoi Lumen ? Parce que cette nouvelle série saura vous éclairer, ou plutôt éclairer l'intérieur de votre boîtier. Comme toujours les modèles se déclineront en version S24, S28 et S36 selon leur taille, et en version RGB pour ceux que nous allons tester. Bienvenue aux Lumen S24, S28 et S36 RGB, que nous vous présentons de ce pas !