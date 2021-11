Nous avons essayé • Les Light Wings 120 et 140 de be quiet!

be quiet! succombe au RGB

Depuis plusieurs années maintenant, la mode du RGB a envahi le monde du hardware. Tous les acteurs s'y sont pliés, plus ou moins bien, mais un seul résistait encore et toujours à l'envahisseur. Même si quelques pointes étaient visibles par-ci, par-là, l'intégration était très discrète. Mais voilà, le rempart est tombé et on met les deux pieds dedans aujourd'hui, avec l'arrivée d'une gamme de ventilateurs complètement éclairés, une première pour cette marque. De qui parle-t-on ? De be quiet! qui lance ses Light Wings, dont le nom ne fait pas référence à une perte de poids, mais bel et bien à l'éclairage qu'ils se sont fait greffer. Nous étions plutôt satisfaits de voir la marque allemande faire de la résistance sur ce point, alors comment franchit-elle le pas ? Allons décortiquer ses nouveaux ventilos ensemble.