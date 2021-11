Comme le segment des ventirads, celui des watercoolings autonomes subit une stagnation inévitable. On ne peut pas faire plus gros, plus épais, plus lumineux, plus bruyant, donc on stagne. Malgré tout, les marques renouvellent leurs gammes, en créent d'autres, et souvent le changement est d'ordre esthétique. Nous ne pouvons le dire ici, mais la série Eisbaer Aurora comporte deux nouveaux membres, les premiers, LT240 et LT360. Sur base de moulins de 120 mm, on aura droit à un radiateur NexXxos de 274 x 120 x 25mm pour le LT240, ou 390 x 120 x 25 mm pour le LT360. Radiateur en cuivre avec structure extérieure métal, avec inserts en laiton, waterblock en cuivre, tubes semi-rigides pour ne pas couder, et quick connect pour raccorder un autre élément à la boucle, voilà le topo.

La pompe DC-LT2 mesure 69 x 69 x 45 mm, cuivre recouvert de nickel pour la partie block, pédalant à 2600 tours par minute avec une marge de manoeuvre de 10 %, elle arbore un top plutôt classique à l'heure de la customisation et des écrans LCD/OLED capables d'afficher des images ou des infos intéressantes du PC. Enfin, les moulins sont des Eiszyklon Aurora Lux Pro, ils tournent entre 800 et 2000 TPM, ont une pression statique maximale de 2 mm de flotte, débitent quasiment 105 mètres cube d'air par heure, sont 4 pins PWM, et donc aRGB sur le cadre.

Les CPU Intel LGA115x, 1200, 1700, 20xx sont supportés, et AMD AM3/+, FMx, AM4, et les 3 Threadripper sont aussi de la partie. Comptez 122.09 € pour le 240, et pas beaucoup plus pour les 3.12 kg du 360, 143.79 €.