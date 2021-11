Avant de découvrir les prix carrément fifous du black friday de demain, il est possible de trouver quelques perles qui donneront le ton. Là, nous avons affaire à un Ryzen 9 5900X à bon prix. Ce n'est pas le meilleur qui fût, mais il a au moins le mérite de devenir plus abordable. Moyennant 479,99 €, vous aurez accès à ce qui se fai(sai)t de mieux pour bosser en toute sérénité jusque-là: 12 coeurs, 24 threads, une fréquence de 3.7 GHz (4.8 GHz en boost) et un TDP de 105 W seulement. De quoi en avoir sous le pied pour bosser et jouer à vos heures perdues. S'il se fait devancer dans les jeux par le nouveau 12700K d'Intel, il reste bien placé en production et consommera moins lorsqu'il s'active frénétiquement. Si l'offre vous intéresse, elle est disponible chez Cdiscount via notre lien.