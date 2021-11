GALAX lance une carte graphique mini-ITX, basée sur le GA106-302. Premièrement, qui dit "302" dit LHR, donc GPU qui limite les performances en Ethereum. On a vu par la suite que la malice des mineurs leur permettait d'utiliser tous les GPU pour leurs fins pécuniaires. Mais la firme nomme sa carte RTX 3060 LHR MetalTop Mini FG. Le FG signifiant "for gamers", on sait que la moindre dispo sera scalpée par des organisations plus rodées que nous autres. MetalTop implique une carlingue en métal "blanche/gris clair", au milieu de laquelle trône le moulin de type axial qui a pour rôle d'évacuer par le haut et le bas - telle une gastro inopinée - les joules chèrement acquis. Mini signifie format mini-ITX, il est reconnu que tout matos n'excédant pas 17 cm est labellisé mini-ITX, avec ses 16.8 cm, c'est passé à un pwal de luc que la carte soit refoulée à l'entrée de la boîte "LHR ITX Dancing".

la tétête !

Les caractéristiques de la carte sont celles des RTX 3060 obéissant aux préconisations des verts. Pas d'overclocking par conséquent, on a donc 3584 cuda cores FP32 qui moulinent entre 1320 et 1777 MHz selon la charge, et épaulés par 12 gigots de GDDR6 à 15 Gbps, le tout sur bus 192-bit. Nous verrons si sa marque jumelle KFA² sortira le modèle dans nos vertes contrées.

le boul !