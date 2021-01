Le constructeur Aerocool nous propose aujourd'hui un nouveau ventirad pour les petites configurations. La société avait déjà mis en avant son Cylon 4F, qui était passé dans une version hivernale, toute de blanc vêtue et suffisant pour bon nombre de builds. Pour le coup, c'est le Cylon 3H qui nous arrive des usines de chez Aerocool, avec un modèle Top-Flow qui devrait passer un peu partout et qui bien entendu, est équipé d'un bel éclairage RGB.

Ce modèle est donc équipé de trois caloducs en cuivre, de 6 mm de diamètre, le tout avec une surface de contact en direct-die. Le cuivre est donc en contact direct avec l'IHS du CPU, ce qui en théorie améliore le transfert thermique entre le ventirad et le processeur. Un radiateur assez épais, tout plein d'ailettes, est surplombé par un moulin 120 mm. Ce ventilateur est équipé d'un roulement hydraulique et pourra monter à 1800 tr/m, pour un débit d'air de 60,8 CFM, une pression statique de 1.48 mm H2O et des nuisances sonores de 24,3 dBA. La durée de vie du ventilo PWM est estimée à 6000 heures. Bien entendu, vous trouverez un éclairage RGB adressable, compatible avec la plupart des logiciels constructeurs, de quoi mettre un peu d'ambiance dans le PC. Pour ce qui est du TDP supporté, ce petit machin pourra quand même assurer jusqu'à 125W, donc il sera possible de refroidir quand même une grande variété de processeurs, sans aller dans les extrêmes.

Le produit possède des dimensions de 126 mm x 138 mm x 98 mm (LxPxH) et donc viendra le loger dans des environnement difficiles, c'est à dire des boital avec pas trop de place. Ce Cylon 3H est compatible avec la plupart des sockets, avec du LGA1200, LGA115X et AM4. Face aux modèles concurrents, on pourra confronter ce petit Aerocool au bien connu be quiet! Shadow Rock LP ou bien au plus musclé Rainjintek Pallas 120 RGB. Malheureusement, nous n'avons pas pour le moment de prix ou de date de sortie à vous communiquer, mais cela ne saurait tarder.