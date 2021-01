Et hop, encore un nouveau boitier chez Chieftec, constructeur toutefois capable de faire du cube compact comme celui-ci avec du verre de partout et du RGB, puis de nous présenter un CI-02B-OP assez aux antipodes du premier. De quelle manière ? Le nouveau venu est encore une fois au format micro-ATX et cube, il fait partie de la série Mesh du constructeur et c'est précisément le matériau dont il se sert un peu partout pour ses ouvertures de ventilations, donc pas de verre ni d'ailleurs de RGB (voilà, comme ça c'est dit).

Mélange d'acier et d'aluminium brosse, le design sobre et très...cubique ne parait ni trop vieux ni trop moderne, presque intemporel si l'on peut dire ainsi, mais c'est évidemment une appréciation subjective. En tout cas, il ne devrait pas trop f aire tache en trônant dans le salon comme home cinema ou serveur. Le boitier se veut multifonction, c'est-à-dire qu'il essaye de s'accommoder à autant de besoins possible, mais aussi flexible, avec la possibilité de décapoter le boitier après avoir enlevé les panneaux latéraux, pratique pour ne pas se sentir à l'étroit.

Ses limitations physiques permettront déjà d'y installer une configuration plus que correcte, y compris pour le stockage, il possède même des ouvertures à l'arrière pour le passage de tubes de watercooling, si d'aventure vous voulez poser le radiateur sur le dessus comme cela se faisait beaucoup plus au début des années 2000. Il faut dire que la place à l’intérieur ne permettra pas vraiment d'installer autre chose qu'un AIO 120 ou 140 mm. La cerise sur le gâteau, c'est la présence d'une baie 5,25" et 3,5" en façade, une caractéristique que les inconditionnels du CD/DVD/BluRay et de la disquette apprécieront fort certainement, d'autant plus qu'elle se fait très très rare de nos jours. Et si vous n'utilisez plus ce type d'équipement d'un autre âge, n'oubliez pas que ce genre de baie est tout de même toujours très utile pour améliorer facilement votre unité en y installant un lecteur de carte mémoire, un module audio, un module de recharge rapide, un module avec de l'USB-C (vu que le boitier n'en a pas)m un réservoir de watercooling ou un rack d'expansion de stockage (comme ceux d'Icy Dock), par exemple. Ça donne tout de même une belle flexibilité qui fait un peu défaut au boitier moderne typique.

Bref, ce n'est ni le plus beau ni le plus grand des boitiers de ce monde, mais le CI-02B-OP a de bons arguments à proposer pour un public qui saura certainement en faire bon usage et lui trouver son utilité. Il succède au CI-01B-OP, qui lui coûte aujourd'hui aux alentour des 50 €, gageons que le nouveau modèle n'en sera pas trop trop loin.