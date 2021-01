Les problèmes et bogues divers sur les systèmes Windows, ce ne sont pas des nouveautés, et chaque mise à jour majeure de l'OS apporte son lot de problème, parfois simple à corriger, parfois plus complexe pour plusieurs raisons, comme une reproduction difficile (bug peu récurent) ou lorsque le souci est lié à du code qui date depuis longtemps et d'ancienne version de Windows, entraînant des difficultés à le mettre à jour, comme pour la gestion des disques par exemple. Toutefois le bug du jour est un poil différent et bien plus gênant qu'un souci d'affichage, puisqu'il semblerait que certaines machines aient des soucis à pouvoir authentifier les utilisateurs correctement.

Pour être plus précis, l'ordinateur peut dans certains cas redémarrer lorsque l'utilisateur cherche à revenir dans le menu de sélection des profils connectés, ce qui est peu grave si vous êtes le seul utilisateur de votre machine, mais qui est très perturbant pour le monde de l'entreprise, puisque même les versions Server de Windows 10 sont touchées, et ce jusqu'à la mise à jour 20H2. Toutefois un correctif est publié par la firme, permettant de récupérer un menu d'authentification fonctionnel selon les dires de Microsoft. Donc si jamais vous êtes touché par ce problème, suivez le lien en source afin de vous renseigner sur le patch disponible. (source : Microsoft)