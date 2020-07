Fox Spirit, marque distributeur de chez LDLC, est connue pour ses écrans low-budget et a lancé cette année certains AIO comme le LightFlow 240 ARGB. La marque propose des produits abordables et se lance aujourd'hui dans l'aircooling avec deux ventirads de petite taille qui rejoignent la série Cold Snap. Si ces produits vous rappellent quelque chose, c'est normal - non vous n'êtes pas fou - ce sont bien des clones des GAMMAXX de chez Deepcool. Ce genre de partenariat a pour but de proposer des révisions moins onéreuses des références existantes... un pari gagnant ?

On retrouve donc le VT120, qui sera disponible en noir ou dans une version plus lumineuse A-RGB. Nous sommes sur un produit exploitant du direct-touch, où les caloducs viendront donc en contact direct avec le CPU, ce qui améliore théoriquement le transfert thermique - bien qu'un espace important soit présent entre les caloducs au niveau de la base. Quatre qualoducs en cuivre sont présents, surplombés par un radiateur fin mais assez dense en ailettes. Un moulin de 120 mm viendra assurer la soufflerie avec ses 1650 tr/m pour un débit d'air de 64,5 CFM. Au niveau de la compatibilité, le radiateur fait 157,5 mm de hauteur, ce n'est donc pas le plus petit des modèles, mais il devrait trouver sa place dans la plupart des boîtiers existants sur le marché. Au niveau de la masse, nous sommes sur 676 g, ce qui n'est pas léger non plus, mais le produit à l'avantage de proposer un TDP de 180W, largement de quoi tenir l'ensemble des processeurs mainstream modernes. Comme vous pouvez donc le voir, il s'agit d'une réplique - quasi identique ? - du GAMMAXX GTE de chez Deepcool, mis à part le cache noir du dessus, rien ne semble différer.

L'autre modèle est plus petit dans son format, mais reste doté de spécifications assez solides. Le S92 est équipé de quatre qualoducs, toujours en direct-touch et avec un radiateur assez dense, bien que plus compact. Ce produit est moins volumineux, avec 137 mm de hauteur et se trouve compatible avec beaucoup plus de configurations. Qui dit ventilateur plus petit, dit souvent (pas toujours) plus de rotations pour assurer le refroidissement. Ici il sera question de 2000 tr/m à pleine charge (attention le bruit) pour un débit d'air de 33 CFM. Sa masse reste contenue avec 505 g. En revanche, le TDP pris en charge est moindre avec 130W au maximum - cela restera néanmoins suffisant pour la plupart des CPU. Esthétiquement, il y a eu des économies, pas de cache noir et des caloducs apparents, pas de revêtement non plus, il faudra aimer la couleur du cuivre !

Le gros modèle est disponible à 37,94 euros alors que le RGB se paie une surtaxe avec un tarif affiché à 49,94 euros. Le petit modèle en revanche est encore plus abordable avec son prix de 27,95 euros, ce qui en fait un des ventirads les moins chers du marché, en face du Hyper TX3 Evo de Cooler Master - qui lui est amputé d'un caloduc. Le placement est donc très bon, puisque le VT120 viendra se frotter à des références bien implantées comme le Hyper 212 Black Edition - testé sur le Comptoir - toujours de chez Cooler Master ou même le Pure Rock 2 - passé aussi sur la table - de chez bequiet!. Ces nouveaux arrivants sur le marché de l'aircooling sont donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent changer le ventirad de base par un plus performant, tout en restant dans leur budget.