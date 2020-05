On continue à sortir les RAM pour ce début de French Days avec des kits de Ballistix en 2 x 8 Go en promo chez Rue du Commerce. Le premier est un modèle rouge cadencé à 3200 MHz C16, le second est noir et cadencé à 3000 MHz C15. Les performances sont assez similaires sur ces kits et vous pourrez les pousser un peu plus, connaissant la docilité des modèles. Les prix sont de 69,90 € pour le kit noir et 74,90 € pour le rouge. 3,99 € de frais de port sont à prévoir en cas d'achat solo et les kits sont éligibles au pack reprise de l'enseigne. Nos liens vers les offres sont en bas de pages comme toujours.