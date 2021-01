Alors que l’Apple M1, premier virage de la pomme en direction de SoC fait maison pour toute sa gamme, est plutôt bien partie du point de vue des performances, les questions sont nombreuses sur les futures versions. En effet, si 8 cœurs hétérogènes suffisent à un Mac Mini ou un petit MacBook, ce ne sera certainement pas le cas pour les versions Pro ou les iMac, très prisés par les créatifs.

L’Apple M1, c’est déjà tout ça, dans un même package

Côté rumeurs, une fuite précédente faisait déjà état de pas moins de 64 cœurs pour les modèles les plus hauts en gamme, cette fois-ci, la boule de cristal Twitter se contente de 12 cœurs, qui seraient intégrés dans un potentiel Apple M2, prévu pour mars, COVID obligeant. Au niveau des modèles concernés, d’autres rumeurs rapporteraient que la firme de feu Steve Jobs passerait par un redesign complet de sa gamme d’ordinateurs portables, et inaugurerait un modèle 14,1". Pour ce bout de silicium ? Rien n’est encore certain, pas même la distribution logique entre gros et petit de ces 12 cœurs, même si le successeur de la série Pro se doit d’être performant et autonome, penchant plutôt pour 8 gros et 4 petits (ou l’inverse ?), une structure qui permettrait de reprendre moyennant peu de modifications un des clusters du M1. D’autres, enfin, verraient ce M2 pour l’iMac, mais l’intérêt d’une architecture hétérogène pour un PC fixe est d’autant plus discutable. Affaire à suivre ! (Source : WCCFTech)