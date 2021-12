Vous attendez sagement vos étrennes pour vous payer ce gros kit de mémoire qui vous reluquez depuis des semaines ? Est-ce la bonne stratégie sachant que les promos fusent en ce moment ? Vous trouverez juste en dessous de quoi vous faire craquer avant l'heure, avec des kits de DDR4 plutôt véloces et en bonne quantité. Les modèles proposés proviennent en grande partie de chez Crucial, mais un petit kit Fury Beast de Kingston vient se perdre au milieu. Ça démarra à 63,99 € pour un kit basique de 16 Go 3200 C16, et ça grimpe jusqu'à 120 € pour le même en 32 Go. Les modèles les plus intéressants sont les versions 3600 C16 à moins de 75 € ! Vous trouverez tout ça chez Cdiscount ou Amazon, via nos liens bien entendu... n'est-ce pas ?

Tous ces produits seront livrés après Noël si vous commandez aujourd'hui