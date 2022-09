Nous l’avions aperçu brièvement dans le noyau Linux, voilà que le machine learning s’invite dans les CPU bleus sous la forme d’un composant hardware dédié. Disponible à partir de Meteor Lake — autant dire que l’eau va encore couler sous les ponts avant que le produit arrive entre nos mains de testeurs —, cette IP additionnelle sera basée sur les travaux de Movidius, une start-up avalée par le géant bleu ; plus précisément sous l’architecture succédant à Keem Bay, elle-même dévoilée fin 2019.

Une intégration d’ores et déjà compatible avec l’écosystème existant : un bon point pour l’adoption de masse

Si les détails techniques sont encore tenus secrets, la dernière génération est actuellement capable d’exécuter des réseaux simples de reconnaissance d’image en temps réel tels que YOLOv4 (poids en FP16 et activation en INT8) en temps réel via les 4 TLOPS casés dans un TDP de seulement 1,5 W dans une format clef USB ou carte PCIe. Pour un CPU d’une cinquantaine voire une centaine de Watts, vous comprendrez la pertinence de l’intégration ; d'autant plus que ce dernier gère nativement les connexions sur bus PCIe. Mieux, l’expérience de Movidius permet un support stable et mature de la solution, avec une entrée dédiée dans le gestionnaire de tâches en ce qui concerne son utilisation et une compatibilité avec le populaire logiciel de capture vidéo OBS. De quoi pouvoir décharger de CPU et/ou le GPU lors de l’utilisation de filtres et autres zoom automatique de la zone visible (une fonctionnalité chère à Apple) : de quoi ravir les streamers !

Une zone louche comportant des carrés sombres espacés caractéristiques de caches se découpe en bas du bloc de L3 inférieur gauche : voilà un suspect idéal pour notre accélérateur !