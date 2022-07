Qu’Intel rajoute de plus en plus de composants dans ses puces, c’est loin d’être nouveau : nous en avions même fait un poisson d’avril il y a deux ans. Pourtant, le nouveau venu est un peu plus spécial, puisqu’il est question ni plus ni moins que d’un accélérateur de réseau de neurones, sobrement nommé VPU. Vision Processing Unit ? Raté : Versatile Processing Unit, parce que… Intel ?

Aperçu dans un patch, encore à l’étude, du noyau Linux, la fonctionnalité n’arriverait qu’avec Meteor Lake (14e version de la microarchitecture Core de la firme), ce qui correspondrait avec les rumeurs voulant que Raptor Lake, la 13e et prochaine génération de CPU, ne serait qu’une mise à jour très mineure côté agencement interne des cœurs. Pour autant, le composant étonne : si un processeur peut être utilisé comme accélérateur de ML, il paraît difficile de lui en adjoindre directement un du fait des contraintes thermiques (et d’espace !) que cela instaure. De ce constat, deux solutions sont possibles : ou bien il s’agit d’un composant mineur de faible puissance dédiée à une opération particulière, comme le sont les encodeurs de média par exemple — mais cela ne serait pas bien versatile —, ou bien l’accélérateur partageraient ses ressources avec d’autres éléments… le GPU Xe et ses accélérateurs matriciels XMM semblant un met de choix pour cela. Cependant, la présence d’un identifieur PCI dédié, d’un système d’alimentation (fréquence, puissance) ainsi que des interruptions et une zone MMIO semblent pousser pour un bousin un minimum autonome : quel imbroglio !

Bien évidemment, tout cela n’est que pure supposition, le code indiquant simplement que l’interface se construit par-dessus la couche DRM (Direct Rendering Manager) de l’OS, tout comme le pilote graphique. Au niveau du logiciel, nous nous attendons à une compatibilité avec oneAPI Level Zero et OpenVINO, les deux cadriciels habituels du domaine chez les bleus. Rendez-vous l’an prochain pour plus d’information ? (Source : Phoronix)