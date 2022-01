Alors que le géant bleu a tout juste dévoilé une bonne cinquantaine de références Alder Lake si l’on compte conjointement les modèles mobiles et pour PC du bureau. Pour autant, la firme a dû arriver à la conclusion que cela n’était pas assez, car un certain i5-12490F vient de débarquer, un hexacore réservé au marché chinois.

Et, cette fois-ci, il n’est pas question de brider les performances, mais plutôt de recycler (toujours) une partie des dies partiellement dysfonctionnels à la gravure, sans pour autant les proposer en disponibilité mondiale afin de maximiser les rendements. Ainsi, cet i5 se vante de 6 cœurs physiques (P-Core) et 12 logiques, tout comme l’i5-12500, dont il partage également les fréquences : 3,0 GHz de base, 4,6 GHz en boost. Quelles différences, alors ? Hé bien, d’une part, l’iGPU présent n’est pas actif - comme l’indique le suffixe F —, et, d’autre part, le nouveau venu est basé sur la révision C0 du die, c’est-à-dire celle normalement prévue pour les i7 et i9 en 8 +8 cœurs en lieu et place du H0 limité à 6 P-Core des i5. De ce fait, l’i5-12490F est équipé de 20 Mio de L3 contre 18 Mio pour le 12500, à se demander ce qui est passé dans la tête des bleus pour le choix de la nomenclature !

Disponible pour 252 dollars — enfin, 1600 yuans — soit une quinzaine de dollars de plus que le 12500, en faisant de surcroît l’impasse sur le nouveau refroidisseur Laminar, pas sûr que le bousin soit un top des ventes, mais il n’en avait de toute manière pas la prétention. Et un processeur bleu-blanc-rouge disponible uniquement en France, ça serait possible ? (Source : VideoCardz)