Linux fêtait hier son trentième anniversaire, l’occasion de contempler la route effectuée depuis le projet étudiant qu’il fût à la base jusqu’au système fortement intégré das le paysage informatique qu’il est dorénavant. Pour célébrer ce nombre, quoi de mieux qu’une bonne série de tests ? Cela tombe bien, il y a une vingtaine de jours sortaient les Ryzen 5700G et 5600G pour les amateurs de PC faits main — car les OEM n’avaient pas eu à attendre et proposaient déjà des configurations équipées depuis janvier.

Or, tous les médias n’avaient à l’époque pas pu être samplés, c’est ainsi que notre confrère Phoronix n’a pu mettre la main sur un exemplaire que récemment, sortant ainsi son test complet hier. Avec 8 cœurs Zen 3, 16 Mio de cache et un iGPU Vega à 8, le nouveau venu a déjà fait ses preuves dans notre test comptoiresque ; mais les différences entre OS jouent parfois des tours inattendus au niveau des performances — notamment selon le degré d’implication des maisons-mères.

Oh, une fusion CPU-GPU !

Cependant, la surprise n’est ici pas bien grande : Intel ressort pour la plupart des tâches la queue entre les jambes, non pas à cause de performances en berne (l’i5-11600K ne s’inclinant qu’à 3 % en moyenne, bien que perdant dans plus de 70 % des tests), mais surtout sur le plan de l’efficacité énergétique. AMD a finale plus à craindre dans son propre camp avec le 5600X au tournant ! Cependant, l’iGPU est dans cette gamme de prix un avantage crucial, et ce n’est pas de ce côté-là que les 32 EUs de Rocket Lake vont briller. La revanche sur Alder Lake ?