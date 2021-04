Après un premier Apple M1 gravé en 5 nm et relativement testicouillu une fois reporté à son TDP de 10 W, la firme à la pomme travaillerait sur sa deuxième révision, logiquement nommée Apple M2. Plus gros encore, puisque destinée à la gamme des MacBook Pro 16" — actuellement sous hexacore Intel minimum —, ce M2 serait en fait déjà en production, et même en production de masse dans les fabs taiwannaises.

La pratique est courante : pour avoir assez de stock lors du lancement officiel, les puces sont d’abord fondues dans le plus grand des secrets une poignée de mois avant leur annonce, puis, ordinateur portable obligeant, sont assemblées dans les précieux châssis avant leur vente. Côté caractéristique, ce M2 pourrait bien être le M1X dont faisait état plusieurs rapports précédents, élaborés selon le 5 nm « plus » (N5P) de TSMC, c’est-à-dire pourvu de 8 +4 cœurs côté CPU, et 16 pour ce qui est du GPU.

Le M2 éclabousserait-il autant que le M1 ?



Quant à la disponibilité, un journal japonais plancherait sur juillet selon une source interne proche de l’affaire, restreint cependant aux appareils portables. À voir pour quelles performances, et surtout quel prix ! (Source : HotHardware)