Le concours de gros kiki a trouvé, en Cinebench R23, l'occasion de renaitre de ses cendres. Il faut dire que coup sur coup, on a eu droit à R20 puis R23 après avoir mangé pendant des années R15, qui ne répondait plus à la flambée de coeurs des processeurs impulsée par AMD. Et voilà que deux EPYC Milan 7763, battant pavillon Zen 3, ayant chacun 64 coeurs et 128 thrads, se sont retrouvés au pieu pour en finir une bonne fois pour toutes. Le test aura duré moins d'une dizaine de secondes, c'est dire si le mâle du couple était énervé, et l'ensemble aura débité 113631 points, battant le record a priori del mondo.

Il est amusant de chronométrer la même chose chez chacun de nous, afin d'établir un point de comparaison. Il faut souligner que le test aura été fait une seule fois, et qu'une version 30 minutes pour dénicher du throttling aurait été plus juste. Toutefois, c'est juste une épreuve de force sur un benchmark traditionnellement favorable aux rouges depuis l'introduction de Ryzen il y a 4 ans désormais. Pour le fun, lors de notre dernier test CPU, le 5950X, déjà une bombasse pour le grand public, avait tapé plus de 25000 points. À vous de faire le ratio avec les deux EPYC.