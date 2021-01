La semaine prochaine verra les débuts du CES 2021, une édition un peu spéciale étant donné qu’une majeure partie de fera en dématérialisé, COVID obligeant. Alors qu’Intel est attendu au tournant avec un Rocket Lake qui a plutôt intérêt à roxxer du poney pour faire face à la concurrence, AMD devrait dévoiler ses APU next-gen, qui sont déjà plutôt bien connus.

Au menu, cette série Ryzen 5000G (pour les ordi de bureau) et 5000U/5000H (pour les ordinateurs portables fins/haute performance) serait composé de deux générations architecturalement différente : Lucienne reposerait sur un CPU aux cœurs Zen 2, ce qui porte une douce odeur de renommage de la série 4000, alors que Cezanne aurait sont vrai Zen 3, mais également des prix un peu plus élevés. Cette fois-ci, le bruit de couloir prend un crédit montre, puisque la fuite concerne un visuel, et pas n’importe lequel : deux photos des dies.

Certes, il s’agit en réalité davantage d’une vue d’artiste que d’une réelle photographie, en témoigne le design coloré et relativement stylisé des diverses unités, mais l’agencement est bien là et la parenté évidente. Puisque Zen 3 a doublé la taille du L3 sans améliorer le processus de gravure, Cezanne est sans surprise plus grand que Lucienne, mais l’agencement général n’est pas changé. Le CPU est visible dans la partie gauche - 8 cœurs physiques arrangés en 2 rangés de 4, sandwichant le cache L3), et les unités graphiques se positionnent quant à elles à leur droite, toujours dans la moitié inférieure, également au nombre de 8 (mais CU cette fois-ci). Pour le reste, entre les contrôleurs mémoires, PCIe et autre USB ainsi que le Display Engine et Multimedia Engine, le silicium ne devrait pas resté inutilisé. Plus qu’une semaine, et nous en aurons le cœur net ! (Source : VideoCardz)