Sapphire, partenaire principal d'AMD, et gros pourvoyeur de cartes graphiques, va suivre fatalement RDNA2. Une aubaine pour toutes ces boites qui ne prêtent allégeance qu'à un seul constructeur, le retour en grâce supposé devrait permettre de voir les ventes d'AMD monter en flèche. Si, jusque-là, jouer en UHD relevait du caméléon, les RDNA2 vont offrir une ouverture du marché qui était espérée, et qui pourraient profiter de l'absence de cartes Ampere dans les rayons... à supposer que le sketch ne se répète pas avec les rouges. Le lancement des Ryzen 5000 montre que personne n'est à l'abri, et que les malhonnêtes rôdent pour s'enrichir sur le dos des gens impatients (demandez au 5950X à quasiment 1500€ sur la toile Ebay).

Bref, Sapphire sera là, et lancera des cartes RDNA2 de la série Nitro+, les plus évoluées et abouties en théorie, et de la série Pulse (en espérant le même succès en refroidissement que les RX Vega 56). Comme les RX 6900 XT seront des cartes de référence, vous comprenez que le teasing porte sur les 6800 XT, les seules avec les 6800 à bénéficier de libertés de conception. En regardant le peu qui nous est montré, on voit que la carte dépasse les 2 slots, quelle que soit la gamme. Le 18 novembre, c'est pour bientôt !