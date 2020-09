Comet Lake-H destiné aux machines portable est arrivé début avril, juste après le jour du poisson, toujours avec la même blague d’un 14 nm usé à l’os, mais qui fait encore le travail, et va devoir continuer à le faire pendant qu’Intel gère ses soucis en interne et avec le 7 nm.

Une famille initiale de 6 références i5/i7/i9-10000H (K) pour lutter face aux APU Renoir Ryzen 4000H plutôt efficaces, et pour une place dans laptops et PC compacts « haute performance », pendant que Tiger Lake a fait une entrée en matière plus convaincante sur le terrain des machines portables plus menues. Au milieu de tout ça, le fondeur a discrètement inséré 2 nouveaux processeurs dans sa gamme Comet Lake-H : Core i5-10200H et Core i7-10870H !

Le premier, affiche les caractéristiques suivantes : 4 c/8 t, 2,40/4,10 GHz, 8 Mo L3, UHD 630 et un TDP 45 W — soit 100/400 MHz de moins que le Core i5-10300H existant. Le second propose ceci : 8 c/16 t, 2,20/5,0 GHz, 16 Mo L3, UHD 630, et un TDP de 45 W — donc seulement 100 Hz en deçà du Core i7-10875H lancé en avril. Intel ne donne pas de prix public pour le modèle i7, qui va devoir se faire une place entre les 450 $ du i7-10875H et les 395 $ du i7-10850H, tandis que le i5-10200H afficherait les mêmes 250 $ que le MSRP du i5-10300H. Rappelons aussi qu’un i9-10885H a été ajouté à la gamme entre-temps, identique au plus gros modèle, mais sans multiplicateur débloqué.

La gamme originale.

Pourquoi toutes ces additions au compte-goutte si peu de temps après le lancement ? Eh bien, certains observateurs suggèrent que la demande pour certaines références du catalogue mobile d’Intel dépasserait leur disponibilité effective. Ainsi, Intel contournerait le problème en introduisant des modèles avec des fréquences légèrement inférieures (donc des puces plus faciles à obtenir et facilite le recyclage), ce qui améliorerait virtuellement l’approvisionnement. Une hypothèse qu’Intel n’a toutefois jamais confirmée, même si le fondeur a déjà admis qu’il avait (encore) du mal à satisfaire la demande. (Source : Intel, Liliputing)