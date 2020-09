Vous aviez été déçu de rater Watch Dogs 2 lorsque le cadeau venait d’Ubisoft ? Pas de souci : voilà que ce cher AAA revient, toujours au prix de zéro euro (mais sans DLC, season pass et autre enfilade joyeuseté), cette fois-ci via Epic Games.

Yo man, tu veux voir mon smartphone ?

Ce n’est pas tout, car la maison-mère de Fortnite a également deux autres titres à vous refiler en échange de l’utilisation de son lanceur : Football Manager 2020, un jeu de gestion de son équipe de tapeurs de ballon rond, et Stick It tTo The Man, un titre indé typé plateformes quelque peu déjanté.