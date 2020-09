Pendant que Noctua est toujours occupé à passer ses références à la peinture noire (même si on attend avec impatience de voir leurs ventilos blancs), be quiet ! cherche à faire l’inverse. Grand fan des couleurs sobres, le constructeur a déjà plusieurs fois décliné ses boîtiers et ventilateurs en autre chose que du noir, c’est-à-dire du blanc (un peu de folie, mais pas trop non plus), alors pourquoi pas ne pas en faire autant pour un ventirad ?

Eh bien, c’est fait : on accueille aujourd’hui le Shadow Rock 3 en version « White » ! Vous pouvez d’ailleurs relire notre test de la déclinaison originale en gris alu, on se doute que cette nouvelle robe blanche ne devrait en rien impacter les performances de refroidissement, ou si peu.

En tout cas, le ventirad est parfaitement inchangé sur le plan technique : compatibilité avec la majorité des sockets mainstream, base direct-touch, 5 caloducs (également peints) de 6 mm, une conception asymétrique pour la compatibilité mémoire, et la capacité de dissiper 190 W de TDP. Par contre, les puristes regretteront d’y retrouver le même Shadow Wings 2 120 mm PWM en noir, là où une version White — qui existe pourtant — aurait sans aucun doute été bien plus sympathique à l’œil, dommage.

Le prix de nouvel ensemble ? 59,90 €, comme assez souvent, le coup de peinture blanc occasionne un léger surcoût (+ 10 €). La disponibilité est planifiée pour octobre, à temps pour les mods hivernaux.