Pour ceux qui ne l’auraient pas encore su, Intel propose depuis quelque temps déjà une assurance supplémentaire « Intel Performance Tuning Protection Plan » pour protéger votre processeur en cas d’overclocking fatal, pratique que la garantie standard ne couvre officiellement pas. L’assurance en question est accessible mondialement (sauf quelques exceptions) pour tous les acheteurs d’un CPU éligible (pas tous, HEDT et « K(F) » seulement), mais attention, uniquement durant la première année de l’achat. De plus, la garantie est valide pour la durée de la garantie normale et ne peut en aucun cas étendre la durée de cette dernière.

Est-ce vraiment intéressant ? Mouais… D’une, on ne sait pas dans quelle mesure Intel sera capable de déterminer si tel ou tel CPU est décédé spécifiquement d’un overclocking trop violent, et de deux, avec le nombre de protections et de garde-fous en place aujourd’hui autant pour le CPU que la carte mère, il faut vraiment avoir la main très lourde pour faire flamber un processeur. En réalité, la garantie est probablement inintéressante pour 99,9 % des overclockeurs du dimanche, hormis les adeptes de l’extrême et ceux qui aiment à penser qu’ils en font partie, ou simplement les malchanceux !

Bref, tout ce blabla d’introduction pour vous dire que l’assurance PTPP est disponible comme avant pour les nouveaux Comet Lake i9, i7 et i5 débloqués, à savoir 10900K (F), 10700K (F) et 10600K (F). Si vous l’avez raté, voici notre brève de ce matin rapportant les tarifs de précommandes des CPU en question. Comme la majorité des produits de ce genre, à vous de juger si le jeu de l’assurance facultative et payante en vaudrait vraiment la chandelle, il faut compter avec 19,99 $/€ pour un CPU mainstream (ou 29,99 pour un modèle HEDT), un tarif inchangé par rapport à Coffee Lake-R. En tout cas, on apprécie toujours l'ironie de vendre un processeur débloqué comme "overclockable", mais de ne pas couvrir la pratique avec la garantie standard.