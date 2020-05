Si ça est pas un signe que c'est chaud patate, autant qu'un Pascal dans un bal de mannequins Portugo-Albanaises ! Comet Lake devrait offrir une résistance plus ardue à Zen 2 que Coffee Lake Refresh n'a pu le faire, un peu d'action dans ce domaine pour s'amuser un petit peu ne fait pas de mal, même s'il est compliqué de voir de la nouveauté avec ce 14nm, mettez autant de + que vous voulez, c'est cadeau !

La question qui se pose, étant donné qu'Intel par le passé n'a daigné aligner ses prix à ceux de la concurrence, quand bien même celle-ci lui était bien supérieure, c'est de savoir quels prix seront pratiqués. On commence à avoir des précommandes, et donc on a une idée plus que précise de ce qui nous attend. Il faut le dire, c'est pour l'instant le groupe LDLC qui a fait ça, donc il y a quelques différences entre les références, de quelques euros, histoire de faire croire à des boutiques différentes.

taggle topachatte SHOP.Hache et FER MAtos.cheros 10900K x 630.95 649.94 10900KF x 609.95 609.95 10700K 489.99 484.95 499.94 10700KF x 469.94 469.94 10600K x 290.95 299.94 10600KF x 249.94 249.94 10400 219.99 222.95 229.94 10400F x 203.95 209.95

On a vu que le 10400F pouvait bien être celui qui embêterait AMD qui se balade avec son 3600, les prix le confirment. Par contre, là où Intel risque de ne pas s'en sortir face à AMD, c'est sur les 8 et 10 coeurs. En effet le 10700KF (8c/16t) à 470€, ça vient de suite en confrontation avec le 3900X (12c/24t), et donc les 10900KF/K (10c/20t) sont hors gabarit, pourtant moins bien lotis que le 3900X. Et on rappelle que pour 350€ à peu près hors promo, le 3700X se retrouverait peu ou prou en face du 10700KF vendu plus d'une centaine d'euros en plus.

Au final, même si ce les prix d'un seul groupe, on voit bien qu'Intel ne positionne pas bien du tout ses Comet Lake i7 et i9 face aux offres AMD, ça s'arrange en glissant sur les i5. La leçon ne s'apprend pas très vite, à moins que les tests soient époustouflants, auquel cas il va falloir attendre encore un peu !