YMTC, le fabricant chinois de NAND, aurait encore signé une nouvelle étape importante dans sa progression fulgurante sur le marché de la mémoire flash. On rappelle que l’entreprise a été fondée en 2016 et a annoncé très récemment le démarrage de la production en volume de sa première NAND 3D 128 couches, se positionnant ainsi définitivement comme un challenger sérieux, avec lequel le quatuor dominant le marché va désormais devoir compter. Samsung aurait d’ailleurs décidé d’accélérer dans le déroulement de sa feuille de route, sans que l’on sache exactement si la décision serait liée directement à la montée en puissance du fabricant voisin.

En tout cas, il se murmure aujourd’hui chez Expreview (un média compatriote de YMTC, donc prudence, comme d’habitude) que YMTC aurait signé un contrat pour l’approvisionnement en NAND du constructeur Lexar. Ce dernier est réputé mondialement pour ses nombreux produits de stockage commercialisés sous son propre nom, à savoir des SSD, clés USB, cartes SD et des lecteurs de cartes/hub USB.

Ainsi, Lexar serait l’un des premiers clients à piocher dans la dernière NAND 3 D QLC 512 Gbit de YMTC, précisément dans un premier temps pour sa gamme de cartes rikikis microSDXC nCARD — proposant des capacités de 64 à 256 Go, une capacité de 90 Mo/s en lecture et 70 Mo/s en écriture. Grâce à la nouvelle NAND, Lexar pourrait être en mesure de proposer des nCARD d’au moins 1 To d’ici l’année prochaine, toujours dans le même format très réduit, bien entendu.

Pour ceux qui seraient surpris de la nouvelle et d’apprendre qu’une marque d’origine américaine se servirait ainsi chez l’« adversaire », il faut savoir que Lexar n’est plus américain depuis 2017. En effet, la marque, fondée originellement par Micron Technology (oh l’ironie), avait été vendue par ce dernier à Longsys, un conglomérat chinois d’entreprises spécialisées en électronique, dans l’idée de se concentrer sur des marchés plus profitables. Si la nouvelle se confirme, faut-il aussi en déduire que Lexar aurait ainsi définitivement coupé les ponts avec ses racines américaines ? Vu le climat, c’est fort probable…