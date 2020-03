Pour ceux qui lorgnent vers les 3440x1440 pixels, qui représentent un bon compromis entre le WQHD et l'UHD, le Philips 346P1CRH pourrait les intéresser. Nous noterons que le communiqué de presse mentionne une dalle IPS, mais le site parle d'une dalle VA. Mais compte tenu du fait que son contraste est à 3000:1 et sa luminosité à 500cd/m², on aura tendance à croire le site, on est dans les clous du VA.

Donc dalle VA traitée antireflet avec un voile à 25%, 34" UWQHD à 3440x1440 pixels, courbure de 1500R, 4 ms de temps de réponse de gris à gris, Adaptive Sync de 48 à 100 Hz, HDR400, affichage de plusieurs sources d'image, switch KVM intégré, couverture à 96% du spectre BT709, 90% du DCI-P3, NTSC à 98%, sRGB à 120% et Adobe RGB à 88%, il y a des politiques qui aimeraient avoir ces chiffres ! Enfin, il a un mode anti lumière bleue, bref il est adapté aussi bien aux bosseurs qu'aux joueurs.

Et la question de savoir quand et combien a une réponse figurez-vous. Elle nous dit que la dispo sera effective courant du mois de mars, pour un prix conseillé de 589€, ce qui n'est pas exagéré eu égard à ses avantages malgré son look un peu austère.