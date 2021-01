D-Link a présenté de nouveaux produits au CES dont un routeur assez particulier. La marque nous avait montré pas mal de matériel pro, avec des routeurs, des points d'accès Wi-Fi et d'autres références dédiées aux entreprises. Aussi, nous avions pu voir le EXO AX5400, un produit avec six antennes externes, équipé du Wi-Fi 6 et supportant les dernières normes de multiplexage, mais qui pêche sur ses connectiques top limitantes (absence de 2.5 GbE). Pour le coup, nous avons le droit à un routeur Mesh nommé AI M32 qui ressemble pas mal à une enceinte connectée. D'après D-Link, le produit est censé proposer des performances de premier ordre pour couvrir les environnement difficiles, nous allons donc détailler ce qu'il en est un peu plus bas.

C'est un petit cube qui viendra assurer en théorie 3.2 Gbit/s sur l'ensemble des réseaux Wi-Fi - en cumulant et propose avec un seul module une couverture de 275 mètres carrés. Le produit est Wi-Fi 6, mais ne supporte pas Wi-Fi 6E, ce qui est assez dommage lorsque l'on voit la quantité de références annoncées ces derniers jours pour cette norme. Bien entendu, on retrouve les normes de multiplexages, MU-MIMO et OFDMA, ainsi que le support du TWT, améliorant l'efficacité énergétique dans une utilisation IoT. Ce module/routeur pourra se coupler avec les autres produits de l'environnement D-Link, de quoi augmenter encore plus la surface à couvrir et surtout, éviter une atténuation trop importante du signal. Pour la sécurité, pas de soucis à se faire - ou moins - avec le support du WPA3 et l'intégration de fonctions VPN. En plus tout cela, vous pourrez monitorer et contrôler votre installation de routeurs Mesh avec l'application dédiée de la marque, un bon point.

Autre produit présenté au CES, bien moins intéressant tout de même face à ce AI M32, une clé Wi-Fi DWA-X1850, proposant du Wi-Fi 6 via l'USB 3.0. Alors oui, c'est un des premiers adaptateurs en son genre, puisque la plupart des références sont bloquées en 802.11ac. La société annonce 574 Mbps en 2.4 GHz et 1200 Mbps via le 5 GHz, des chiffres théoriques qui dépendront bien entendu de la capacité de votre routeur central. Bien que les normes de multiplexage soient supportées et que cette petite clé intègre toutes les dernières fonctions apportées avec la norme 802.11ax, on pourra aisément douter de son efficacité, tant les dongle Wi-Fi ont mauvaise presse et sont souvent sujet à des surchauffes en tout genre. Il faudra donc voir à l'usage si ce DWA-X1850 tient réellement les chiffres annoncés ou si il n'y arrive que partiellement