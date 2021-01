ASUS nous avait proposé des RT-AX86U et RT-AX82, des routeurs compatible Wi-Fi 6 apportant des débits assez élevés. Le look vertical ou bien l'allure de vaisseau spatial pouvaient surprendre il faut dire, nous n'avons pas tellement l'habitude de voir de telles excentricités en dehors de chez Netgear ou de la soucoupe ASUS de la dernière fois. Pourtant, la marque a décidé d'accélérer la cadence et d'assumer au maximum, avec un passage en édition GUNDAM pour ces machines. Qui n'a jamais rêvé de bénéficier d'une connexion Wi-Fi avancée tout en pouvant admirer des mécha lors de sa session gaming du dimanche ? On trouve donc deux machines, pour le moment - peut être pour toujours - destinées au marché Asiatique, avec le RT-AX86U Zaku II et le RT-AX82 GUNDAM EDITION.

Rappelons un peu les spécifications des engins, le RT-AX86U est un routeur supportant la norme sans-fil 802.11ax et pouvant amener à des débits de 861 Mbps en 2.4 GHz et 4804 Mbps en 5 GHz, tout ceci est bien entendu - nous le rappelons - théorique. Pour la partie filaire, vous avez le droit à un port 2.5 GbE pour une sortie WAN/LAN, un port 1 GbE supplémentaire WAN et quatre ports 1 GbE pour le reste du réseau local. Le processeur embarqué n'est autre qu'un Broadcom 4908, un quadcore moulinant à 1.5 GHz, celui-ci est épaulé par 256 Mo de ROM et 1 Go de RAM. Son look est assez original, avec une antenne interne ainsi que trois externes orientables, le tout avec une base verticale, de quoi bien mettre en avant la machine.

La seconde édition est le RT-AX82U GUNDAM EDITION, un modèle de routeur plus classique dans sa conception. On trouve un débit annoncé de 574 Mbps sur le 2.4 GHz et de 4804 Mbps sur le 5 GHz. Le processeur utilisé est un peu moins véloce, puisqu'il s'agit pour le coup d'un Broadcom 6750, un modèle tri-core cadencé à 1.5 GHz. La ROM reste inchangée avec 256 Mo et la mémoire vive par contre est amputée de moitié, puisque nous n'avons que 512 Mo sur ce produit. Concernant les connectiques, nous avons un port WAN en 1 GbE et quatre ports LAN similaires.

L'intérêt de ces nouvelles édition réside dans le skin de ces engins, puisque le gros modèle est tout de rouge vêtu, avec une mention "MS-06S" tirée de "Mobile Suit Gundam: The Origin". L'autre routeur est blanc, avec la mention RX-78-2 Gundam, cela nous rappelle le modding de Candyman666 de la dernière-fois, qui avait rendu un bel hommage à la licence. Reste que ces nouvelles moutures de chez ASUS risquent d'avoir du mal à traverser le monde jusqu'en Europe - eh oui, c'est pas nous le public. Vous devriez en revanche pouvoir les importer, reste qu'il faut vraiment être un gros fan de la licence pour faire venir un routeur coloré depuis l'autre bout du globe - certains sont motivés !