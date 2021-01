Resident Evil VIII dévoilé, plus sombre et flippant !

Il y a quelques jours, Capcom avait organisé une conférence tardive sur le prochain Resident Evil, nommé VIII Village. On sait que le héros du VII, Ethan Winters, a retrouvé son épouse Mia dans ce manoir hanté, et les deux vivent dans un village pas spécialement accueillant. Et puis Chris Redfield arrive, et ça part en vrille. Ce scénario particulier intrigue tant Chris Redfield est un personnage emblématique de la saga, et toujours bienveillant et protecteur.

Le jeu gardera le moteur RE Engine aperçu pour la première fois dans Resident Evil VII, et une ambiance un peu folle, inquiétante, flippante, malsaine. On a vu une baronne dans un château qui est au coeur de l'histoire, ce qui saurait rappeler le Code Veronica dans la structure du jeu. Le côté "photo-réaliste" est également de la partie, comme il l'était sur le VII, mais on peut souligner que les intérieurs fourmillent de détails, comme les gravures dans le bois, les tapisseries, espérons que Capcom saura soigner la qualité des textures pour faire honneur au travail des développeurs.

Le jeu sera livré avec une sorte de multijoueur gratuit avec les personnages iconiques de la série qui fêtera ses 25 ans dans quelques semaines. Le 7 mai, on pourra tâter le dernier joujou RE, et il s'annonce conforme aux attentes, et même un pwal mieux puisque Chris Redfield revient aux affaires (on le voyait à la toute fin du VII), faisant le lien entre la nouvelle génération de héros et l'ancienne.