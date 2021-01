Le constructeur Linksys annonce un nouveau routeur polyvalent, utilisant la technologie Mesh pour permettre une couverture sans-fil étendue. Si vous vous en souvenez bien, nous avions pu voir quelques références chez la société, avec le MAX-STREAM Mesh en Wi-Fi 6 et ses allures de modem FAI traditionnel ou bien le E5600, un modèle assez moyen sur le papier, ne supportant pas les dernières technologies en vogue. Eh bien, nous passons désormais au Wi-Fi 6E, avec un produit nommé AXE8400 qui nous est présenté, toujours pour une utilisation Mesh dans votre habitat.

On retrouve une machine qui utilise le Qualcomm Networking Pro 1210, un SoC qui propose quand même des spécifications solides, avec support des normes de multiplexages (OFDMA, MU-MIMO...) et l'ajout du Wi-Fi 6E, pour des débits de 8.4 Gbps théoriques supportés en traitement par la puce. Pour parler plus précisément, c'est un quadcore Cortex A53 moulinant à 2.2 GHz qui permet le support des dernières normes de sécurité, par exemple WPA3. Ce routeur sera doté de trois réseaux, un en 2.4 GHz, un en 5 GHz et le tout nouveau 6 GHz. L'intéret de ce Wi-Fi 6E, outre le fait de proposer des meilleurs débits, réside dans la suppression de la congestion présente sur les deux anciens réseaux. Pour les connectiques, ce sont 5 ports en 1 GbE qui sont présents, dont un dédié au WAN, un choix difficile à comprendre et récurrent sur pas mal de routeurs - le Wi-Fi qui progresse plus vite que la partie filaire… Viendra s'ajouter un port USB 3.0, qui permettra de faire du partage de fichier ou bien de mettre à jour votre appareil manuellement. La marque insiste sur le fait qu'il est possible avec un seul module AXE8400 de couvrir 3000 mètres carrés, chiffre à vérifier en pratique et dont on pourra quand même douter - fortement -, du moins sans qu'une atténuation violente du signal se fasse percevoir.

Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations techniques à vous proposer, puisque à ce jour la fiche technique n'est pas encore disponible sur le site constructeur. Néanmoins, ce produit sera disponible d'ici été 2021 aux US, pour un tarif positionné à 449,99$ pour deux routeurs et 1199,99$ pour trois modules. Alors oui, c'est onéreux, mais Linksys n'est pas réputé pour proposer les tarifs les plus agressif sur ce segment et surtout, il s'agit d'une nouvelle technologie lancée sur le marché, la nouveauté se paye comme on dit. Au niveau de la concurrence, eh bien ca arrive, puisque pas mal de sociétés ont annoncé leurs joujoux en Wi-FI 6E comme ASUS et son gros GT-AXE11000 ou bien TP-Link avec son kit Mesh Deco X96. Patience, patience, vous pourrez bientôt vous équiper sur cette nouvelle norme chez vous !