Si Intel et AMD on sorti plusieurs chipsets et plateformes ces derniers mois, parfois les vieux systèmes datant d'il y a 5/6 ans sont toujours aussi efficaces si nous ne sommes pas trop gourmands. Il faut se rappeler par exemple que la plateforme X99 a eu un certain succès à une époque, car elle a permis aux joueurs d'obtenir des CPU 6 cœurs plutôt performants avant la sortie de Ryzen, tout en permettant d'obtenir des fréquences élevées comme la plupart des Core i7 et la plateforme permet d'exploiter la DDR4.

Le soucis : si jamais votre carte mère vous lâche, en trouver une nouvelle de grande marque revient à cher puisqu'elles ne sont plus produites. Mais le youtubeur ElektronicHeart -aka Fabien- a fait le pari de pouvoir faire revivre son Core i7 5820K en se tournant vers… Aliexpress et une carte Atermiter :

D'après Fabien, le souci qu'il a rencontré avec les cartes mères habituelles est la fiabilité sur le long terme, surtout au niveau des VRM. Ici, Atermiter semble proposer une carte qui ressemble beaucoup à des modèles plus récents comme une B550, mais configurée autour du chipset X99. Nous y retrouvons des points plutôt intéressants : un port M.2 pour SSD et un port M.2 pour carte Wi-Fi, 4 ports USB 3.1 et 4 ports USB 2.0, 8 ports SATA 3, deux ports PCIe3.0 x16 - pleine vitesse, puisque la plate forme permet 40 lignes PCIe 3.0 sur le CPU - et même un RGB basique. Pour le vérifier les soucis, nous avons même le droit à un Debug LED avec deux afficheurs 7 segments.

Autrement, nous pouvons voir que le radiateur des VRM est plutôt conséquent et bien taillé et que l'alimentation tourne sur 6 phases qui ont l'air tout aussi grosses, que les 4 canaux de DDR4 sont présents - limités à 1 barrette par canal - et qu'une alimentation supplémentaire et indépendante pour les ports PCIe est présente, à voir l'intérêt réel, mais cela rappelle un peu ce qui est prévu pour l'ATX12VO. Il ne nous reste donc plus qu'à voir le test à venir, bien que malgré le BIOS sommaire que propose la carte et des limites sur l'OC, celle-ci marche bien selon ElektronicHeart. Surtout que la carte se trouve autour des 70 € avec les frais de port, ce qui peut être tentant.