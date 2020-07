Samsung a beaucoup occupé l'espace médiatique avec sa nouvelle série Odyssey, mais pas uniquement pour de bonnes choses. On se tourne maintenant vers Acer, qui a également du neuf en chemin, comme on peut le déchiffrer sur le site Taobao, où a été référencé un XR383CKP encore inconnu au bataillon.

Banal devant...

Physiquement très banal, le nouveau venu d'Acer s'engouffre - désormais comme tant d'autres - dans la brèche ouverte par la démocratisation du VRR, sans discrimination lié à la marque du GPU. On vous laisse découvre les caractéristiques connues, en attendant une officialisation de la part du constructeur :

ACER XR383CKP Predator X38P Poids 7 kg (sans pied) 9,3 kg Consommation ~ 70 W 0,3 W / 120 W (off / moyenne) Dalle Nano IPS, 37,5" Incurvée 2300R (LG Display ?) Edge LED local Dimming Nano IPS 37,5" Incurvée 2300R LG Display Rétroéclairage W-LED KSF Définition 3840 x 1600 UltraWide 24:10 3840 x 1600 UltraWide 24:10 Taux de rafraîchissement Natif 144 Hz OC jusqu'à 160 Hz G-Sync Compatible et FreeSync Premium Pro Natif 144 Hz OC jusqu'à 175 Hz NVIDIA G-Sync (module v2) Temps de réponse 1 ms G2G 1 ms G2G Luminosité 450 cd/m2 600 cd/m2 (HDR) 450 cd/m2 (HDR) Contraste 1000:1 1000:1 Trucs de couleur Profondeur 10 bits 1,07 milliard (HDR) DCI-P3 98% Calibration Delta E<2 Profondeur 10 bits (8 bits + FRC) 16,7 millions 1,07 milliard (HDR) DCI-P3 98% sRGB 135% Calibration Delta E<1 Quantum Dot HDR DisplayHDR 600 DisplayHDR 400 Connectique 1x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 Audio 2 x 7 W 1 x 3,5 mm audio out 2 x 7 W 1 x 3,5 mm audio out USB 2 x USB 3.0 1 x USB-C (recharge 65 W) 2 x USB 3.0 1 x USB 3.0 Ergo' VESA 100 x 100 mm Hauteur : + 110 mm Tilt : 5 - 15° VESA 100 x 100 mm Hauteur : + 130 mm Tilt : 5 - 25° Pivot G/D : 30° Autre HP 2 x 7 W Éclairage RGB au dos Tarif 12 999 yuans (~1630 €) ~ 16 999 yuans (~ 2200 €) Dispo 2020 ? ~ 2020

C'est tout de même assez familier tout ça, il s'agit clairement - à quelques p'tits détails près - de la version avec adaptive-sync pour tous du Predator X38P, apparu fin décembre 2019 (et que l'on attend encore). Cependant, alors que les caractéristiques du X38P sont plutôt exactement celles de l'écran UltraGear 38GL950G de LG, le XR383CKP semble lui reprendre au chiffre près le hardware du 38GB950 arrivé dans le commerce seulement en juin. À croire qu'AUO a bel et bien perdu les faveurs de certains fabricants sur le marché de l'écran de jeu haut de gamme (trop de retards successifs ?) et au profit de la bande coréenne.

...banal derrière.

L'écran de LG étant déjà trouvable dans le commerce pour 1500 €, la déclinaison Acer pourrait ne pas tarder et devrait logiquement jouir d'une tarification équivalente. Outre la concurrence directe des écrans LG, les écrans d'Acer pourraient aussi se frotter à l'Odyssey G9 de Samsung, certes, au MSRP de 1729 €, mais initialement référencés dès 1499 €. Cela dit, la philosophie des écrans n'est dans tous les cas pas vraiment la même dans les deux camps, certain préféreront certainement les 6 144 000 pixels plus en hauteur chez LG/Acer aux 7 372 800 pixels tirés en longueur chez Samsung, et inversement. (Source : TFTCentral)