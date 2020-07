Amazon et Cdiscount proposent un très bon prix sur le SSD WD Blue 3D de 500 Go. Le modèle est un copier/coller du Sandisk Ultra 3D (ou inversement...). Il est équipé d'un contrôleur Marvel 88SS1074, possède 1 Go de cache et un lot de puces TLC. Les débits annoncés sont de 530 Mo/s en écriture et 560 Mo/s en lecture et son endurance est donnée pour un total de 200 TBW sur les 3 ans de garantie qui l'accompagnent. Son prix ? 58,09 €, ce qui en fait une bonne affaire ! Pour vous le procurer, vous n'avez qu'à suivre nos liens en bas de page.