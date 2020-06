Si vous faites encore partie des (rares ?) utilisateurs de disques et lecteurs Blu-ray, encore non séduits par l’offre streaming (trop ?) pullulante et ayant aussi ses propres limitations, alors peut-être êtes vous récemment tombé sur un os avec votre lecteur Blu-ray signé Samsung. Le problème ? Plusieurs modèles, principalement des séries BD-J (lecteur individuel) et HT-J (ensemble Home cinéma) ont apparemment soudainement arrêté de fonctionner en restant définitivement bloqué dans une boucle sans fin de tentative de lecture d’un disque non reconnu ou n’étant parfois même pas inséré, ce sans raison apparente. Les références qui apparaissent comme étant les plus affectées sont : HT-J4500, HT-J5500(W), BD-JM57C, BD-F5100 et BD-J5700.

Le défaut ne serait pas limité géographiquement, plus de 400 rapports d’utilisateurs ont été reçus sur le forum de la communauté Samsung américaine et quelques-uns sur le forum de la branche britannique, des avis semblables ont également été rapportés outre-Rhin sur le forum du confrère Computerbase. La cause n’étant à ce jour pas encore connue, mais est sans aucun doute de nature logicielle, Samsung aurait eu vent du problème et s’y pencherait. C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’un des modérateurs de la communauté Samsung outre-Rhin face à la multiplication des avis d’utilisateurs affectés et certainement mécontents, dans l’espoir probablement aussi d’endiguer un peu la vague de commentaires négatifs vis-à-vis de la marque. En tout cas, les techniciens du coréen travailleraient d’arrache-pied pour trouver une solution rapidement, parait-il.

Chez nous, un bref coup d’œil sur le forum Samsung français révèle que plusieurs utilisateurs ont également été victimes de ce bug avec leur home cinéma HT-J5500, assez récemment d’ailleurs, subitement et relativement simultanément — 22 pages de commentaires sur un seul fil publié jeudi dernier. Un bel exemple d’obsolescence programmé ? Ou « juste » une mise à jour très foireuse ? Accessoirement, face au silence de Samsung et l’absence d’aide concrète du service client, plusieurs se seraient aussi déjà tourné vers l’association HOP pour dénoncer le constructeur. À suivre.