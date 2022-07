Et hop, trois références de plus dans le catalogue déjà bien garni de Logitech. Deux mulots destinés à ceux qui n'aiment pas entendre le bruit des clics (donc clairement conçus pour ceux qui bossent en Open Space ou qui jouent à côté de leur partenaire de vie), les M330 et M220, et un troisième pensé pour s'appairer avec n'importe quel appareil, le M720 Triathlon.

On commence avec les M330 Silent Plus et M220 Silent, la première étant plus silencieuse que la seconde. Pour vérifier la chose, ils ont comparé les bruits de leur M170 (l'entrée de gamme à moins de 15€ pour nomade) à ces dernières et annoncent une réduction de l'ordre de 90%. La M330 mesure 105,4 x 67,9 x 38,4 mm pour 91g et la M220 fait 99 x 60 x 39 mm pour 75,2g. Elles sont pensées pour les droitiers, sont sans fil, ont trois boutons, un capteur optique à 1000ppp et une autonomie donnée pour 24 mois avec une seule pile AA (livrée avec). Côté tarif, comptez 39,99€ pour la M330 et 24,99€ pour la M220, ce qui est apparemment le prix du silence.

La M720 Triathlon est un modèle plus évolué et toujours pour droitier. Elle mesure 115 x 74 x 45 mm pour 135g et comporte huit boutons. Son principal intérêt est qu'elle peut être appairée à trois ordinateurs en même temps (un via dongle Unifying et les autres en Bluetooth), avec des boutons pour passer de l'un à l'autre. Ceux qui ont plusieurs machines sur leur bureau apprécieront. A part ça, on est sur du mulot standard avec capteur optique à 1000ppp et forme un peu plus travaillée que sur les deux précédentes, mais avec un tarif qui évolue aussi pour grimper à 69,99€.