Depuis la M705, plus connue sous le nom de Marathon Mouse, de chez Logitech, l'autonomie n'est plus réellement un problème sur les mulots sans-fil. Elle a d'ailleurs eu de nombreux rejetons, dont la M235 qui est le modèle facilement transportable de par ses dimensions (95 x 55 x 38,7mm) et son poids (84g). Mais bon, elle n'est pas super sexy, alors voilà qu'arrive la M238 Play pour y mettre de la couleur.

N'y cherchez rien de plus qu'une M235 avec peinture customisée, à part ça tout est identique, jusqu'à son prix de 24,90€ qui est celui de lancement de la précédente. Mais vous pourrez jouer avec Ophelia la chouette, Francesca la renarde, Mark le singe, Luke le lion ou opter pour des couleurs agencées façon art nouveau. Pas la souris de rêve du gamer, mais un peu de douceur dans ce monde de trolls brutes.