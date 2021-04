Il y a, comme ça, des fréquences magiques qui ont été atteintes dans l'informatique. On se souvient, du moins si on est assez vieux, qu'AMD était le premier à franchir le gigahertz avec ses Athlon il y a 22 ans par exemple. Et puis il y a la date d'hier, où une Radeon, estampillée AMD, a pulvérisé la barrière des 3 GHz. C'est Der8auer le germain, et non Cylindrix, qui s'est amusé avec une RX 6900 XT de Powercolor, modèle Liquid Ultimate déjà équipée avec un waterblock. C'est grâce à la puce Navi 21 XTXH qui est débloquée et binnée que le record a pu être atteint. En effet, toutes les autres séries de Navi 21 sont plafonnées à 3 GHz, il n’était donc pas envisageable de les utiliser pour cette expérience.

Avec de l'azote liquide, la carte a pu aller gratter 3225 MHz, fréquence monitorée par GPU-Z. Et c'est sur un test 3D Mark que la bestiole a pu montrer ses capacités. Ça prouve quand même qu'AMD a de la marge avec son RDNA 2, et que c'est en partie grâce à cette montée dans les tours que les rouges ont pu recoller aux performances sur le segment HEDT. Voici la vidéo faite par Der8auer, présentant le record du monde de fréquence GPU.