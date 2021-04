Diablo II, c'est un titre iconique qui bénéficiait d'une vue 3/4 isométrique, et en 2D. Il faut dire que pour le coup, il était sorti en l'an 2000, et donc niveau 3D, on était au début des cartes accélératrices 2D+3D comme les Voodoo 3, les GeForce 256, ou encore la Radeon 256. C'est quand même un sacré jeu qui a eu une suite quelques années plus tard en 2012, et qui verra le 4e opus au mieux en 2022. En attendant, un remaster de Diablo 2 va voir le jour cette année, nommé Resurrected, et il vient d'entrer dans une phase alpha. C'est cette dernière qui vient d'être testée par Gamegpu.

Graphiquement, le fossé ne peut être qu'abyssal, toutefois les amoureux du vintage aimeront sans aucun doute le cachet du Diablo 2 originel. En FHD, une RX 570 8 Go affiche 50 ips, la GTX 1060 58. En haut, les RTX 3080 et 3090 dominent les débats, suivies de la RX 6900 XT. On tourne entre 197 et 232 ips, donc quelque chose de déjà efficace. En passant sur le QHD, les petites cartes y laissent des plumes, assez pour flirter avec la limite des 40 ips. En haut, le trio de tête continue sa route entre 160 et 190 ips. Enfin, en UHD, si on veut 40 ips ou presque, il faut grimper à la RX 5600 XT et la RTX 2060 respectivement à 38 et 41. En regardant les grosses cartes, on mouline entre 92 et 113 ips.

Au final, l'alpha est d'ores et déjà jouable à un excellent niveau, et c'est d'autant plus prometteur que la phase d'optimisation n'a pas encore eu réellement lieu. Ce jeu ne devrait pas laisser grand monde sur le carreau quand il sortira, et c'est tant mieux. En même temps, ce genre n'est pas non plus le plus demandeur de ressources. Notez que vous pouvez vous inscrire pour la bêta sur le site officiel, et que la précommande ne donne pas droit à la bêta.