En voilà un sacré bon plan ! Après avoir offert Shadow of the Tomb Raider pour les amateurs d’énigmes et de baston en solo, voilà qu’Epic Games cherche à vous soudoyer une nouvelle fois avec Borderlands 3, le looter-shooter coopératif vedette de 2019. Rien de tel pour démonter des vagues de corona d'ennemis dans un humour acidulé bien particulier à la série.

Évidemment, il faudra un compte pour en profiter et passer par l’EGS, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle ; mais pour un prix de zéro roustons, difficile de trouver moins cher ailleurs !