Horizon Zero Dawn vient d'arriver su PC. Ce jeu, initialement paru sur PS4 il y a quelque temps déjà, devrait profiter des derniers raffinements du PC, son moteur étant basé sur des améliorations du moteur utilisé sur Killzone Shadow Fall. Il vous met dans la peau d'une chasseuse de bestioles, Aloy, qui s'autorise à peu près tout, y compris affronter des bestioles géantes robotisées. Tout ça pour savoir qui elle est vraiment.

Gamegpu a fait le test, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas que les créatures robot qui vont souffrir des aventures d'Aloy, les GPU également vont prendre très cher. En Ultra, en 1080p, la plus puissante des cartes, alias la RTX 2080 Ti, débite 94 images par seconde. La RX 5700 XT passe à 82, la Radeon VII 72, la RTX 2060 est à 59. Dès cette définition, on sent bien que le studio serait inspiré de laisser le DLSS ou le FidelityFX pénétrer le coeur du moteur. En 1080p et mode bas, la RTX 2080 Ti passe à 128, ce qui est peu pour une telle carte, mais les autres suivent la même tendance.

En 1440p, Ultra, la grosse Turing passe à 77, tandis que la RX 5700 XT glisse à 62. Le preset Elevé améliore un tout petit peu la chose avec respectivement 84 et 69. Mais c'est compliqué pour toutes les cartes ! En passant en UHD, en Elevé, le mieux que l'on ait est réalisé avec la RTX 2080 Ti avec 54 ips, la RTX 2080 SUPER résiste avec 47, la Radeon VII double la RX 5700 XT avec 41 ips. UHD et Ultra, ça laisse la RTX 2080 Ti seule au-dessus des 50 ips, les autres tournent, au mieux, autour des 40 ips, et le reste de la clique est à 30, avec un 25 ips pour la RX Vega 56.

Au final, on attend et on espère que des pilotes viendront pousser un peu tout ça aux fesses, parce qu'on n'oublie pas que le jeu est paru sur PS4, et qu'à ce titre il devrait se comporter de bien meilleure façon sur PC.