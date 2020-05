Il n'était pas passé sous les 60 € depuis novembre dernier, c'est chose faite. Le Dark Rock 4 de be quiet! est à 59,99 € en ce moment. Voilà une belle pièce qui remplacera avec classe et panache le Wraith Prisme du Ryzen 7 3700X que vous avez bien évidemment commandé la semaine dernière ! Ne vous fiez pas aux apparences, le modèle est grand : 159.3 mm de hauteur, 136 mm de largeur et 73 mm de profondeur pour tout de même 920g. Il est accompagné d'un SilentWings de 135 mm qui se chargera d'évacuer la chaleur sans trop vous briser les oreilles. Nous avons aimé la bête pour son look bien plus apprécié que ce que proposent les Autrichiens, mais surtout pour les faibles nuisances sonores qu'il dissipe au travail ! Généralement autour des 65/70 €, vous gagnerez quelques précieuses pièces sur cette offre. Amazon et Rue du commerce se battent une nouvelle fois sur les prix. Chez le premier, le succès fait qu'il ne sera de retour en stock qu'au 11 mai, mais disponible à la commande ! Chez le second, le tarif est le même, les frais de port sont à votre charge (dès 3,99 €). Si vous êtes décidé, nos liens sont en bas de page.

Le Dark Rock 4 à 59,99 € livré, chez Amazon ( Dispo le 11 mai )