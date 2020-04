Puisqu’il faut toujours rester chez soi, voici une création fort sympathique à faire soi-même : un boîtier très aéré pour carte mère mini-ITX. Pour cela, il vous faudra une perceuse, dans l’idéal à colonne, quelques vis et entretoises, un bouton d’allumage ainsi que le reste classique de la configuration.

Le mod s’articule autour de principes très simples : un encombrement très réduit (175 mm x 187 mm) en dépit d’une alimentation ATX normale histoire d’éviter le surcoût des formats SFX, des composants tous accessibles et une carte graphique pleine taille, le tout sans négliger le flux d’air qui pourrait nuire à la durabilité de l’engin. Pour la première réalisation, son créateur a choisi d’intégrer une mobale GIGABYTE X570 Aorus Pro Wifi, associé à un Ryzen 7 2700, 16 Go de RAM G. Skill Flare X et une GTX 1660 Super de chez EVGA. Largement de quoi jouer en FullHD tant que vous n’êtes pas gourmand sur les options des triples A récents.

Le bousin est construit autour d’un châssis en aluminium dont le plan est librement partagé ; il suffit donc de prendre contact avec un service de découpe laser en ligne pour se faire livrer les précieuses pièces directement chez vous. Après quelques trous, l’impression (ou l’achat) d’un support pour le SSD, une pincée de cable management, la création sera déjà terminée : pas de quoi effrayer un bricoleur, fût-il du dimanche.

Le résultat est très aéré et sobre — le caractère totalement ouvert rappelant étrangement un certain bousitron du comptoir — en dépit des câbles simplement passés dans une gaine noire. Il n’est pas non plus sûr que le nettoyage soit des plus aisé lorsque la poussière se sera nichée dans les ailettes du ventirad, inconvénient des mods laissant les composants à l’air libre. Alors, intéressés ? (Source : Wccftech)