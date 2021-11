Alder Lake, Les bleus de retour au sommet ?

Fin mars, Intel a lancé sa 11e génération de processeurs "Core" pour PC de bureau, intronisant ainsi la microarchitecture Cypress Cove, après les presque 6 ans de bons et loyaux services de Skylake. Elle n'était pour autant pas une réelle nouveauté, puisque s'appuyant grandement sur Sunny Cove, utilisée par les puces Ice Lake, que l'on retrouve sur les CPU mobiles d'Intel depuis 2018. Toutefois, faute de performances adéquates pour le segment visé, Intel a été contraint de porter cette architecture sur l'antédiluvien 14 nm. Une opération délicate, qui a conduit à une déception, puisque le nouveau flagship s'avérait incapable de devancer la concurrence mais aussi son prédécesseur, tout en étant plus dispendieux en énergie. Ce lancement n'était toutefois là que pour occuper le terrain en attendant la relève, qui pointe ainsi le bout de son nez seulement 7 mois plus tard avec une toute nouvelle architecture et enfin une finesse de gravure à 10 nm conforme aux attentes du fondeur. Quid des performances des nouveaux processeurs Core de douzième génération ? Qu'en est-il des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier.

• Côté street price, ça dit quoi ?