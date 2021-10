Si vous suivez assidument le Gamotron, alors vous n’avez pas pu passer à côté de Back 4 Blood. Suite spirituelle de Left 4 Dead — on s’en serait douté rien qu’au nom — et développée par le même studio Turtle Rock Studios, le titre reprend l’esthétique sombre de la franchise, accompagné du fun habituel de dézinguer du zombie en masse.



Tout semblait bien parti pour une sortie réussie, mais voilà que la page SteamDB du titre a été mise à jour sa tambour ni trompette le 28 septembre, annonçant désormais que le jeu serait équipé de la solution de protection Denuvo. Fortement controversé de par son impact sur les performances et la longévité des disques, un test n’a pourtant pas mis en évidence d’impact sur Devil May Cry 5, si bien que le passage à la caisse est souvent préférable à un tipiak d’origine douteuse. Cependant, d’autres titres tels Resident Evil Village n’auraient pas eu cette chance, au plus grand malheur des joueurs... Quant à Doom Eternal, également protégé, sa réputation est d’être l’un des jeux les mieux optimisés du moment, autant dire que l’impact de la protection semble davantage lié à l’optimisation du titre qu’à la présence en tant que telle du DRM.

Dans notre cas, Left 4 Dead était connu pour sa légèreté — merci au moteur de jeu Source pour cela —, mais Back 4 Blood utilisera l’Unreal Engine 4, pour encore compliquer l’affaire. Rajoutez que des versions sans DRM se retrouvent parfois légalement sur les étaux après quelque temps si la gronde du public se fait trop forte. De quoi être rassuré ? (Source : PCGamesN)