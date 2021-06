« C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes » : un dicton qui pourrait être la devise de Valve tant les anciens titres de la firme ne manquent pas de survivre, en dépit de leur âge avancé. Dans leur liste, Left 4 Dead et sa séquelle, Left 4 Dead 2, sont des incontournables pour qui souhaite éclater du zombie entre ami le soir, et ce, quelle que soit la puissance de votre machine — merci au moteur de jeu Source pour sa légèreté pour ce point-là.

Cependant, le titre, maintes fois copié, mais jamais égalé, date de 2009 : pas vraiment de quoi le ressortir de sa tombe (amateur de jeux de mots, bonsoir) 12 ans plus tard... Pas selon sa maison-mère ! En effet, voilà qu’un nouveau patch vient de sortir pour le bousin, corrigeant une flopée de bugs, notamment du côté des écrans haute définition, mais également au niveau des scripts, rajoutant plusieurs points d’ancrage pour qui souhaiterait personnaliser son expérience de jeu. Pas possible ? La chose a pourtant bel et bien été annoncée sur la page officielle du jeu, autrement dit, cette mise à jour est loin d’être une blague.

Néanmoins, il y a vache sous gravillons : un tel effort ne pouvant pas être désintéressé, cette mise à jour apporte également le support natif du back-end Vulkan, qui n’est rien de plus que l’application en direct de DXVK, un composant-clef dans l’infrastructure Proton permettant de jouer sous Linux. Si la chose a dû permettre de détecter et corriger certains bugs, elle n’en est pas moins prolifique pour l’utilisateur final : une mise à jour similaire de Portal 2 en février avait en effet grandement amélioré les performances ; sans compter le support élargi des écrans ultrawide (oui, c’est un doublé en matière de jeux de mots laids !). L’occasion idéale pour dépoussiérer le titre ! (Source : Phoronix)

Mhm.... une belle affiche qui en fait remonter, des souvenirs !