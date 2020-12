Il y a deux jours, le Khronos Group officialisait Vulkan RT. Jusque-là en cours de développement avec forcément les verts en tête de gondole, l'API de demain se voit parée pour ne pas laisser DX12 la distancer. Via la rustine 1.4, Quake II RTX devenait jouable pour toute carte compatible Vulkan RT, du fait de l'abandon des extensions bêta qui ont servi à construire la version finale pour les extensions devenues officielles et "universelles". AMD a suivi la chose en lançant un pilote compatible, ce sont les Adrenalin 20.11.3.

La tentation était donc grande de voir comment se comportaient les cartes concurrentes les plus puissantes du marché (quasiment), sur ce jeu. En effet entièrement path tracé, il représente le niveau de gestion Ray Tracing le plus haut actuellement disponible pour un jeu du marché, et donc est au plus proche de la vraie puissance des cartes dans ce domaine. Et c'est surtout parce qu'il est ancien et donc géométriquement peu évolué qu'il sied à merveille à ce genre de rendu très convaincant. Il faudra plusieurs années avant de voir un titre de la complexité de Cyberpunk 2077 en path tracing, et avec des performances propres.

C'est PCGamer qui a testé le jeu, via le benchmark intégré, en 1080p, 1440p et 2160p, et ce avec une RX 6800 XT et une RTX 3080. Comme on s'en doutait, eu égard aux résultats des RDNA2 dans notre test sur le jeu Minecraft (lui aussi en path tracing), la dernière Radeon se comporte comme la moitié d'une RTX 3080 pratiquement. Il serait bon de voir ce qu'une RTX 2080 Ti, 2080 SUPER peuvent donner pour situer la RX 6800 XT sur l'échiquier.