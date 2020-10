Après le remake de La Croisière S'amuse proposé par Man of Medan, retrouvez The Dark Pictures Anthology: Little Hope pour un nouvel épisode horrifique bourré d'adolescent, d'hormones et de trucs qui font flipper. Une aventure interactive qu'on vous propose en anticipation d'Halloween, parce que vous le valez bien. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 17h