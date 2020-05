Après MudRunner sorti en 2017, voici SnowRunner, qui nous permet de remettre le couvert et de conduire des gros engins dans des sentiers boueux, ce qui devrait plaire à certains. Sous-entendu graveleux mis à part, le jeu est bien marrant et relativement reposant, on vous le prouve en direct. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

début du live vers 17h