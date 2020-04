Quatrième édition de notre défi contre un autre streamer, et l'adversaire du jour se nomme Hexakil, un chanteur qui aime le multigaming quand même. Au programme, soirée spéciale Golf It! avec 3 épreuves folles entre deux spécialistes du jeu. Et avec le hashtag #QPBT sur Twitter, vos tweets apparaîtront en direct. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

Début du live vers 18h

& challenge QPBT à partir de 20h